私はチヒロ。娘のシズカ（5歳）を育てています。先日、習い事で一緒のカスミさん・マオちゃん（5歳）親子とファミレスに行きました。しかしカスミさんは私が最も軽蔑する、ご飯を残して平然としているタイプの人でした。だから私はマオちゃんの目の前で「残すのは悪い子」と口にしたのです。もしカスミさんが反省するなら、付き合いを続けてあげてもいいかも……。そう思っていたのですが、結局は私の方がカスミさんに拒否されてし