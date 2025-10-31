義実家との同居には、世代も性格も生活リズムも異なる人間同士がひとつ屋根の下で暮らすという難しさがあります。そんななか、意外と見過ごされがちなのが「トイレ問題」。今回は、義家族と同居している人たちが実際に経験した、“トイレが原因で心がすり減ったエピソード”を紹介します。エピソード1：＜義母のトイレがうるさい！＞「深夜、トイレに行かないで」…その裏側にある本音とはマリナ（仮名）さんは、夫タカユキ（仮名