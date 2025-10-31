行政に関することから相続の問題まで、幅広い相談に専門家がワンストップで応じる「一日合同行政相談所」が３０日、伊勢崎市に開設されました。 一日合同行政相談所は、総務省の群馬行政監視行政相談センターと、群馬行政相談委員協議会の共催で県内各地で開かれています。今回は伊勢崎市で開催され、会場には、総務省から任命された行政相談員をはじめ、弁護士や税理士などの専門家２６人が相談を受け付けました。 ３０日