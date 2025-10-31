【資料】ハローワーク 群馬県内の９月の有効求人倍率は１．２１倍で、６カ月連続で前の月を下回り、２０２１年３月以来の低い倍率となりました。 群馬労働局によりますと、仕事を求める人ひとりに対しての求人の数を示す９月の有効求人倍率は１．２１倍で、前の月を０．０２ポイント下回りました。２０２１年３月の１．１９倍以来低い倍率となりました。 新規求人数は前の年の同じ月と比べて８．０％減の１万