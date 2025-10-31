ＪＡ共済連群馬は、群馬県内の児童養護施設など７５施設に約３５０万円を寄付しました。 県庁昭和庁舎で行われた寄付金の贈呈式では、ＪＡ共済連群馬・運営委員会の林康夫会長から県児童養護施設連絡協議会など３つの団体に、それぞれ目録が手渡されました。ＪＡ共済連群馬では地域貢献活動の一環として、２０１６年から毎年寄付を行っていて、１０年目となることしは３団体のあわせて７５施設に、３４８万円が贈られました。県の