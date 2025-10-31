佐賀県は、スクウェア・エニックスのRPG『サガ』シリーズと連携したプロジェクト「ロマンシング佐賀2025」を開始した。11年目となる今回は、伊万里や有田といった “やきものの聖地” へと冒険の舞台を拡大し、有田焼陶板モニュメントを初披露するなど、佐賀の伝統と『サガ』の世界観を融合させた多彩なイベントを展開。関係人口の創出を目指す。また、佐賀県のふるさと納税ポータルサイトでは、11周年を記念した特別企画を実