３０日午後、高崎市の県道を歩いて横断していた８９歳の女性が乗用車にはねられ重体です。 警察によりますと、３０日の午後５時ごろ、高崎市綿貫町の県道を、近くに住む無職の平野登志江さん（８９）が歩いて渡っていたところ、右から走ってきた乗用車にはねられました。平野さんは、意識不明の状態で高崎市内の病院に救急搬送されましたが、頭を強く打つなどして重体です。乗用車を運転していた女性会社員（１９）にけがはありま