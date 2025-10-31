１日に今シーズンの開園を迎える藤岡市の観光みかん園で、地元の園児が一足早くミカン狩りを楽しみました。 たわわに実ったオレンジ色に色づくミカン。藤岡市三波川の桜山観光みかん園は、４軒の農家でつくる組合が運営していて、２．５ヘクタールの敷地に約４５００本のミカンを栽培しています。３１日は今シーズンの開園に先立ち、地元の鬼石こども園の園児１４人が招かれ、ミカン狩りを楽しみました。 組合