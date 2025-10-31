自民党や立憲民主党など、与野党６党の実務者は３１日に国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率を１２月３１日に廃止することで正式に合意しました。 ガソリン税に上乗せされる１リットル当たり約２５円の暫定税率について与野党の６党は、３１日に開いた税制実務者協議で１２月３１日に廃止することで正式に合意しました。廃止までの移行措置として、１１月１３日から補助金を使ってガソリン価格を段階的に引き下げます。２週間ご