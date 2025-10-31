静岡県伊東市議会は10月31日、市長の田久保眞紀氏（55）に対する不信任決議案を賛成19、反対１で可決し、田久保氏市長の強制失職が決まった。同日付で失職する。田久保市長は不信任の議決直後、記者団の前でポロポロ涙を流す意外な姿を見せながらも、東洋大学に続いて市長職も「除籍かなと思っています」とボケをかまし笑いを誘った。市長の仕事を「やり切った」と口にし弱気な態度を見せたが、市長選出馬の是非は支持者と相談する