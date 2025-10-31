1999年に名古屋市西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件で愛知県警が容疑者を逮捕したことが分かりました。捜査関係者によりますと容疑者は60代の女で現場に残されたDNAと一致したということです。県警は午後7時半から記者会見を開くとしています。