プロ野球・阪神は31日、村上頌樹投手が結婚したことを発表しました。村上投手は球団を通してコメントを発表。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。婚約をして臨んだ今シーズンは、リーグ優勝や個人タイトル獲得など充実した一年となりましたが、その陰で支えてくれた妻に感謝しています。これからは2人で力を合わせて明るい家庭を築きたいと思いますし、来年以降もチームに貢献できるように