ボートレース浜名湖では11月3日から6日間「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」を開催する。同レースは2021年11月15日の68周年記念で優勝している静岡支部の板橋侑我（29）が31日、PRのため静岡支局を来訪し、4年ぶりの優勝へ意気込みを語った。今年は優勝こそないが「ボートが楽しい。順調にきているし、地力がついてきている」と好調の様子。F2のハンデを抱えてのレースだった昨年と違い、今回は「全能力を発揮で