ºå¿À¤Ï£³£±Æü¡¢Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï£²£¶ºÐ¤Î°ìÈÌ½÷À­¡£Â¼¾å¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º§Ìó¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï£²¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë