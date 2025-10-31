全日本スキー連盟は３１日、来年２月のミラノ・コルティナ五輪でのメダルの目標を金４を含む総数９、入賞数２０以上に設定したと発表した。今年３月の世界選手権でメダルを量産したスノーボードの男女のハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアを「Ｓ」、男女のスキージャンプやモーグルなどを「Ａ」、男子のノルディック複合などを「Ｂ」と３クラスに分けて、五輪で活躍が期待されるメダル候補を見込む。来年８月に組織名