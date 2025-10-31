エアコンをつけた瞬間に「カビ臭い」「生臭い」と感じたことはありませんか? この悪臭、放置すると空気が不衛生になるだけでなく、体調不良やエアコンの故障にもつながる恐れがあるのだとか…。本記事では、自分でできる対処法・プロに依頼すべきケース・悪臭を防ぐための予防策をわかりやすく解説します。快適で清潔な空気を取り戻すために、ぜひ参考にしてください。夏や冬にエアコンを使ったときに気になる「臭い」の原因エアコ