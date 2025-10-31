元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で26日に公開された動画に出演。憧れの原辰徳氏との初対戦時に注目した“身体のパーツ”を明かした。谷繁元信氏○「これがプロの身体か…」「当時、僕が入ったときって、ジャイアンツが本当に強くてですね。その主力メンバーだった原さん、篠塚さん、駒田さん、岡崎さん、みんなすごく感じました」と回想する谷繁氏に対し、ニッポン放送の煙山光