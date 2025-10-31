タイミーは10月29日、「地方中小企業におけるスポットワーク利用実態調査」を公開した。調査期間は、10月22日〜2025年10月27日で、従業員数が1,000人未満の「タイミー」を活用する事業者135社を対象に行われた。まず、スポットワークの導入を検討する前の段階におけるスポットワークへの関心度について質問したところ、65.9%が興味があったと回答した。また、スポットワークの導入を決めた理由として、一番多かったのは「他の求人