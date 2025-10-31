フジテレビは31日、10月27日時点のCMの再開状況を公表。10月単月で、取引者数は、前年比7割まで回復した。フジテレビ本社＝東京・台場タイム・スポットCMの取引社数は4〜10月の累計で539社。875社だった前年同期に比べ約62.9％という水準だ。一方、10月単月で見ると取引社数は338社に。480社だった前年同月に比べて約70.4％となった。9月単月では257社(前年比約58％)だったが、ここから81社増加している。10月改編のタイミングで、