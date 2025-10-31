運転免許の失効中に消防車や救急車を運転し、緊急走行を36回。別の職員の無免許も発覚しました。東海市消防署警防課の27歳の職員は、去年10月に運転免許を失効していながら、消防車や救急車などをのべ50回、無免許で運転していたということです。このうち36回は緊急走行でした。今年3月に発覚し、全消防職員を対象に調査したところ、予防課所属の45歳の職員も今年1月からおよそ2カ月間、免許を失効した状態で公用車を運転し