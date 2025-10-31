去年1月、北九州市の「鳥町食道街」一帯で起きた大規模火災で、火元となった飲食店を経営していた70歳の女性が30日、在宅起訴されました。 業務上失火の罪で在宅起訴されたのは、北九州市の「鳥町食道街」で飲食店を経営していた70歳の女性です。起訴状によりますと、女性は去年1月、凝固剤を入れた油が入った鍋を火にかけていることを忘れて外出し燃え上がらせて「鳥町食道街」一帯の飲食店など33棟、およそ2730平方メ