ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、「お金と暮らしに関するお役立ちコラム」。今回は、無理なく生活費を節約する方法を紹介します。※写真はイメージです2021年頃から、物価高騰が続いている日本。食料品や光熱費などの値上げを皮切りに、さまざまな商品やサービスの価格が上昇する状況が現在でも継続しています。この10月にも、飲食料品の値上げは合計3024品目と、約半年ぶりの値上げラッシュとなり