見た目も味も大満足のりんごケーキ 旬を迎える、りんご。そのまま食べるだけでなく、お菓子にしてもおいしいですよね。今日は見た目も味も大満足できる「りんご＆クリームチーズ」の焼きっぱなしケーキのレシピを3つご紹介します。 りんごの甘さをいかしたホールケーキしっとり食感のパウンドケーキ見た目もかわいいカップケーキしっとり食感とやさしい甘さで美味 りんごは食べやすい大きさにカットし、あらかじめ加熱しておき