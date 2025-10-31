阪神・竹内孝行副本部長が３１日、今季国内ＦＡ権を取得した近本光司外野手を全力で慰留する方針を明かした。今季は最多盗塁のタイトルを獲得した不動のリードオフマン。報道陣から球団として全力で慰留に努める方針かと問われ「もちろん、そうですね」ときっぱり。仮に権利を行使したとしても全力で引き留めるかとの問いには「そうですね。それはもちろん」と繰り返した。