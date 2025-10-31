ドル指数は、前日並み水準で小動き＝ロンドン為替 ドル指数は、前日ＮＹ終値を挟んだ小動きとなっている。東京午前に９９．４１６、ロンドン序盤に８８．６６３のレンジで推移。前日ＮＹ終値９９．５２６を軸に揉み合っている。週末を控えるなか、今週の大半の注目イベントをすべて通過しており、動意に欠ける状況となっているもよう。 ドルインデックス＝99.53(+0.01+0.01%)