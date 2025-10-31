消費者物価指数（HICP・概算値速報）（10月）19:00 結果0.2% 予想0.2%前回0.1%（前月比) 結果2.1% 予想2.2%前回2.2%（前年比) 結果2.4% 予想2.4%前回2.4%（コア・前年比)