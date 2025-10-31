大分県弁護士会に所属する弁護士が依頼人に適切な説明などを行わず、財産をこの弁護士が代表を務める財団に贈与する契約を成立させたなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 ◆県弁護士会 田中利武会長「弁護士への信頼を損なう事態となったことを心からおわびする」 業務停止2か月の懲戒処分を受けたのは大分市に事務所を置く津島総合法律事務所の津島成治弁護士です。 県弁護士会によりますと津島弁護士は90代の依