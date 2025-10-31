女優の工藤美桜（26）が31日、都内で読売テレビ制作の深夜ドラマ「悪いのはあなたです」（関西ローカル、TVerで配信）の先行試写会に出席した。読売テレビ系で、11月3日放送開始のドラマで、M！LKの山中柔太朗（23）とのダブル主演。工藤は突然解雇を告げられる派遣社員の山本莉子を演じる。ドラマについて工藤は「撮影したのはだいぶ前なんですけど、やっと皆さんに見ていただけるんだというワクワクと、結構衝撃映像もある