1999年に名古屋市西区の主婦が殺害された未解決の事件で、愛知県警は容疑者を逮捕しました。【映像】当時の現場の様子（殺害された主婦・高羽奈美子さん）この事件は1999年11月、西区稲生町のアパートで、当時32歳の主婦・高羽奈美子さんが何者かに首を刺されて殺害されました。事件は未解決となっていましたが愛知県警は先ほど、容疑者を逮捕したことを明らかにしました。（ANNニュース）