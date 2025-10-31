記者会見で発言する茨城県の柳橋常喜教育長＝10月30日、茨城県庁相次ぐ教職員の盗撮やわいせつ事案を防止しようと、茨城県教育委員会が全ての県立高で廊下の天井に防犯カメラを設置する方針を決めたことが31日、分かった。2029年度末までの完了を目指す。全ての公立高に防犯カメラを設置するのは全国初とみられる。茨城県内では19年度以降、公立校教職員の盗撮やわいせつ事案による懲戒処分が計17件あった。県教委によると、