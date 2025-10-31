B-R サーティワン アイスクリームは、2025年11月1日から、期間限定フレーバー「カラメルアップルパイ」を販売します。秋にぴったりな味わい...！11月の季節のフレーバーは、子どもから大人まで大人気のスイーツ、アップルパイをサーティワン流に再現。りんご果肉入りのアップルパイ風味フレーバーに、アーモンドクリーム風味のフレーバーを合わせています。バターとシナモンが香るシナモンクッキーも入って秋らしさ満点。シャキシ