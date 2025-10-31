31日正午ごろ、大分県別府市で、住宅1棟が燃える火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 住人の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体はこの男性の可能性があるとみて身元の特定を急いでいます。 火事があった別府市の住宅 ◆近くに住む人「炎はわーっと上がった。家を包み込むような形だった」 火事があったのは別府市鶴見の木造2階建ての住宅です。警察と消防によりますと31日正午ごろ「爆発