【「ねずみの初恋」新作グッズ】 販売期間：10月31日～（通販） 12月13日～（店舗） 【拡大画像へ】 株式会社A3はマンガ「ねずみの初恋」のグッズを10月31日より「eeo Store online」にて通販で、12月13日よりeeo Store 池袋本店にて店頭で販売する。 「ねずみの初恋」は大瀬戸陸氏が描く淡く儚い恋模様と心に響くストーリーが魅力の、「週刊ヤングマガジ