岡山・鳥取両県の知事による会議が岡山県鏡野町で開かれ、アートを軸とした観光振興などで連携していくことが合意されました。 【写真を見る】岡山・鳥取両県知事会議アートを軸とした観光振興などで連携を強化「県境を越えて協力・参加も」 岡山県の伊原木知事は鳥取県の平井知事とともに去年の秋、開催された「森の芸術祭」のアート作品「山に響くこだま」を視察。 約52万人を動員したアートイベン