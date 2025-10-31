Photo: まついただゆき 軽くて動きやすく、汚れにも強い。ナイロンパンツは夏の主役だ。でも、あの快適さを秋冬にも味わいたい--そんな思いで探していたら、理想の一本に出会った。 迷送香（マンネンロウ）の「MW NYLON HARVEST TROUSERS Ver 2026」（税込17,600円）だ。 初見では読めないブランド「迷送香」の正体 Photo: まついただゆき