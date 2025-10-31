サンフレッチェ広島のDF佐々木翔が、11月1日に控えるルヴァンカップ決勝への意気込みを語った。国立競技場で行われるルヴァンカップ決勝。2022年以来となる3大会ぶりの優勝を目指す広島の相手は、2013年以来の優勝を目指す柏レイソルに決定した。キャプテンとしてチームを牽引する佐々木。2022年の前回優勝を経験している中、今回の相手である柏は今シーズンのリーグ戦で2つの引き分けに終わっている手強い相手となる。決