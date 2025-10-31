100円ショップのダイソーが中国地方で初めて広島市の百貨店に店を構え、31日にオープンを迎えました。■主婦（60代）「びっくりしました。三越にまさかできると思わなくて。」広島三越にオープンした100円ショップのダイソー。百貨店への進出は中国地方初で、他県での反響が大きかったことが出店の決め手です。人気のアウトドア用品など3万点以上が並びます。■主婦（40代）「オープンなので品ぞろ