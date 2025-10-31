湘南ベルマーレは10月31日、山口智監督が2025シーズン限りで退任することを発表した。高知県出身の47歳は、現役引退後は古巣のガンバ大阪で指導者のキャリアをスタート。2021年に湘南のトップチームのコーチとして招聘され、同年９月に監督に昇格。以降、５シーズンにわたり、指揮を執ってきた。就任５年目の今季は残留争いを戦うチームを思うように立て直せず、J１第35節・福岡戦に敗れて降格圏の18位以下が確定。J２降格を