大黒屋ホールディングス [東証Ｓ] が10月31日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の1億4800万円の黒字→6億7700万円の赤字(前期は9億6800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を68.1％毀損する規模となった。 同時に、4-9月期(上期)の連結最終損益も従来予想の8900万円の赤字→4億4900万円の赤字(前年同期は4億4800万円の赤字)に下方修正し