これからの気象情報です。 11月1日(土)は激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風注意報が発表されています。 ◆11月1日(土)の天気 ・上越地方 朝のうちは激しい雷雨になるところがあるでしょう。竜巻などの激しい突風やヒョウにも注意が必要です。 日中から夜にかけても、断続的に雨が降りそうです。 ・中越地方 雨のピー