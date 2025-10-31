2025年10月30日、韓国・News1は、米国のドナルド・トランプ大統領が「韓国の原子力潜水艦（原潜）の建造を承認した」と発表したと伝えた。記事によると、トランプ氏は自身のソーシャルメディア 「Truth Social（トゥルースソーシャル)」に「われわれ（米韓）の軍事同盟はかつてないほど強力だ。これを基盤に、韓国がこれまでの旧式で機動性の低いディーゼル潜水艦ではなく、原子力潜水艦を建造できるよう承認した」と投稿した。こ