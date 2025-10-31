31日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝154円14銭前後と、午後5時時点に比べ16銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝178円44銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース