広島県は南海トラフ巨大地震の被害想定を12年ぶりに見直し、県内の死者数は最大で約1万4000人にのぼるとしました。県が12年ぶりにまとめた独自の南海トラフ巨大地震の被害想定によると、津波は14の市と町に到達し、江田島市では高さが最大1.8メートルになると見込んでいます。県内の死者数は最大約1万4000人で、前回の想定より1000人程度減りました。堤防の耐震性向上により、津波から避難する時間を確保できるためとしてい