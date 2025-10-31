アスクルの物流センターにあるロゴマークサイバー攻撃によるシステム障害が発生している通販大手アスクルは31日、顧客の氏名やメールアドレスなどの個人情報が流出したことを確認したと発表した。ロシア系とされるハッカー集団「ランサムハウス」が犯行声明を出したことも判明。声明では1.1テラバイト分に及ぶ大量のデータを盗んだと示唆した。アスクルによると、流出したのは通販を利用している企業と個人の氏名やメールアド