Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、個人成績が偶然にも「0」に戻ったKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）。まさに仕切り直しとなったところで、トップを取れるか。【映像】佐々木寿人、まさに「0」からの再出発今シーズンから全10チーム・40選手となったMリーグ。レギュラーシーズンの4分の1を過ぎたところで、個人成績では上半分の20人がプラス。22位から