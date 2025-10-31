【モデルプレス＝2025/10/31】「ミス立教コンテスト2025」エントリーNo.1の清造菫（せいぞう・すみれ）さんのインタビュー。【写真】今年度も美女揃い「ミス立教」ファイナリスト◆清造菫（せいぞう・すみれ）さんプロフィール学部／学年：観光学部4年出身地：石川県誕生日：5月25日趣味：旅行、韓ドラ鑑賞特技：ピアノ、旅行の計画を立てること好きな食べ物：お肉、ラーメン好きな言葉（座右の銘）：「やらない後悔よりやる後悔」