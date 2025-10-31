【モデルプレス＝2025/10/31】「ミスター立教コンテスト2025」エントリーNo.1北村建人（きたむら・けんと）さんのインタビュー。【写真】“美男美女揃い”立教大ミスコンのファイナリスト◆北村建人（きたむら・けんと）さんプロフィール学部／学年：経済学部／4年出身地：埼玉県誕生日：5月1日趣味：サウナ特技：いっぱい食べること！！好きな食べ物：茄子好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進最近ハマっていること：クーラーをつけ