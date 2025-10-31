【モデルプレス＝2025/10/31】声優の駒田航が10月30日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気声優「再現度高すぎ」ディズニー人気作コスプレ◆駒田航、ディズニーランドでの仮装を披露駒田は「Trick or Treat 〜Ernesto de la Cruz〜エルネスト・デラクルス」とつづり、映画「リメンバー・ミー」に登場するエルネスト・デラクルスの仮装姿を投稿。白を基調とした衣装に