熊本県立大津高校サッカー部の部員だった男性が、いじめ被害を訴えた問題で、第三者委員会が「いじめ」と認定する調査結果を報告しました。 【写真を見る】高校サッカー名門での「裸で土下座」 調査報告書「いじめリスクが高い集団」 被害生徒「人事異動を含めて見直しを」＜調査報告書を詳しく＞ ＜調査報告書を詳しく＞生徒4人に1人がサッカー部 全国大会常連校で起きた〝裸で土下座〟 『いじ