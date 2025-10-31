巨人は３１日に取締役会で１１月１日付の球団人事が決議されたことを発表。吉村禎章編成本部長（６２）が新設されたＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任し、水野雄仁編成本部長代理スカウト担当（６０）が編成本部長スカウト・国際担当に変更となった。球団の発表によると、吉村ＣＢＯはチームの強化に不可欠な世代交代を図るにあたって、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ活用、フィジカル